Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Eduardo Gómez de Tostón habló sobre IA Física en el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía.

Ver 9 fotos
Eduardo Gómez de Tostón habló sobre IA Física en el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía. Amanda Martínez
IA Física

Eduardo Gómez de Tostón: «Hemos entrado en la era de la guerra de las galaxias»

El Ceo de Alisys expone las múltiples aplicaciones de la robótica en el mundo actual y el gran papel que tendrá en un futuro próximo

María Dolores Martínez

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

La ponencia 'La Inteligencia Artificial Física. El gran salto evolutivo' ha sido la encargada de inaugurar este miércoles la tercera y última jornada del congreso, ... de la mano de Eduardo Gómez de Tostón, CEO de Alisys. Todo un visionario y un ingeniero industrial «hasta la médula» que tuvo desde bien temprano una visión de conjunto sobre esta temática. No en vano, creó hace 26 años Alisys con el objetivo de «mejorar la vida de las personas, empoderando a las organizaciones mediante tecnologías de la información, inteligencia artificial y robótica», hasta lograr en la actualidad 600 millones de interacciones con las personas a través de servicios de atención. Por ello, su empresa es «muy compleja» al integrar líneas operativas, el cuidado en la generación de datos y la robótica. Esta última desde hace ocho años. Un «flechazo» que sintió en San Francisco y «un trabajo difícil». A partir de entonces, empezaron a trabajar con software de gestión de flotas de robots para que pudieran comunicarse entre sí y con las personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  3. 3 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  4. 4 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  5. 5

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  6. 6 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  7. 7 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  8. 8 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 El SEPE ofrece una ayuda económica para nacidos antes de 1973 que dura hasta su jubilación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Eduardo Gómez de Tostón: «Hemos entrado en la era de la guerra de las galaxias»