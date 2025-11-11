Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Olga García-Minguillán López, Sonia Pérez Romero, Francisco Javier Cobo y Alfonso Peralta Gutiérrez resuelven dudas sobre la RIA. Amanda Martínez

El reglamento europeo que vigila y pone límites a la IA

La Unión Europea aprobó en junio de 2024 la RIA, la primera legislación mundial en Inteligencia Artificial, pero todavía hoy continúan las dudas sobre qué aspectos restringe

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:24

La Unión Europea aprobó en junio de 2024 la RIA (Reglamento de Inteligencia Artificial), que fue entonces la primera legislación mundial en este ámbito. ... Sin embargo, todavía hoy continúan las dudas sobre qué aspectos ampara y qué limites tienen las empresas del sector. Por ello, Olga García-Minguillán López, coordinadora de Regulación, Subdirección General de Fomento y Regulación de la Inteligencia Artificial del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública; Sonia Pérez Romero, European Data Protection Supervisor–AI-HoU; y Alfonso Peralta Gutiérrez, magistrado especialista en IA, han resuelto las cuestiones planteadas por Francisco Javier Cobo, especialista en IA en la Agencia Digital de Andalucía y moderador del acto.

