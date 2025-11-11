Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mario Picazo, meteorólogo y experto en cambio climático, en la ponencia que ha inaugurado este martes el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía. Amanda Martínez

«Gracias a la IA se podrá conocer la cantidad de agua que caerá en tu calle»

El meteorólogo y experto en cambio climático, Mario Picazo, ha inaugurado este martes el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:52

Comenta

La Inteligencia Artificial está suponiendo una revolución en la predicción meteorológica y climática. Así lo ha subrayado uno de los rostros más conocidos en este ... ámbito, Mario Picazo, meteorólogo y experto en cambio climático, en la ponencia que ha inaugurado este martes el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  3. 3 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  4. 4 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  5. 5 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  6. 6 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  7. 7 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  8. 8 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  9. 9 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  10. 10

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Gracias a la IA se podrá conocer la cantidad de agua que caerá en tu calle»

«Gracias a la IA se podrá conocer la cantidad de agua que caerá en tu calle»