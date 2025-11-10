Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Asunción Gómez-Pérez, que ocupa el sillón Q en la Real Academia de la Lengua y es experta en Inteligencia Artificial, y Quico Chirino, director de IDEAL. Javier Martín

«Es importante que la IA hable español para que los comentarios de la máquina no estén sesgados»

Asunción Gómez, que ocupa el sillón Q en la Real Academia de la Lengua y es experta en Inteligencia Artificial, ha explicado las distintas funciones de esta tecnología en relación al lenguaje en una charla con el director de IDEAL, Quico Chirino

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

La primera ponencia de la 13 edición de TAI Granada, una charla sobre IA, lenguaje y literatura, ha comenzado después de la apertura del evento ... de la mano de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. En ella ha participado Asunción Gómez-Pérez, que ocupa el sillón Q en la Real Academia de la Lengua y es experta en Inteligencia Artificial, junto al director de IDEAL, Quico Chirino, periodista y doctor en Periodismo por la Universidad de Sevilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  5. 5 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  6. 6

    El Covirán hace posible lo imposible
  7. 7

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  8. 8 Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros
  9. 9 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  10. 10 Un abogado solventa la duda: ¿puede pedirte el DNI un vigilante de seguridad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Es importante que la IA hable español para que los comentarios de la máquina no estén sesgados»

«Es importante que la IA hable español para que los comentarios de la máquina no estén sesgados»