Marifrán Carazo: «Granada crece en influencia, liderazgo y protagonismo»

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha inaugurado en la Sala Manuel de Falla del Palacio de Congresos y Exposiciones la tercera edición del Congreso ... de IA de Andalucía 'Connecting Worlds, Transforming Realities', organizado por IDEAL, la Junta de Andalucía y la Agencia Digital de Andalucía.

«Nos encontramos en una semana muy importante para la ciudad de Granada de la mano de IDEAL», comenzó diciendo. Dio las gracias al director de este medio, Quico Chirino, y a todo su equipo por hablar desde Granada al mundo de lo que representa la IA «en nuestras vidas y la oportunidad que nos da para poder avanzar y aplicar sus soluciones en el día a día». También, el empuje que IDEAL ha dado desde un primer momento al proyecto de la Capitalidad Europea 2031. Cómo organizador del TAI hace visible ese uso de la IA en el ámbito de la cultura y en todas sus artes. «Tenemos un programa de enorme interés y atractivo. Vamos a hablar desde Granada de lo que supone la IA en esta ciudad que sigue creciendo en influencia, liderazgo y protagonismo». Recordó que esta misma mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugurará en el PTS el Centro Andaluz de Inteligencia Artificial. «Vamos cumpliendo objetivos para seguir liderando juntos, también de la mano de nuestra Universidad».

La primera edil subió al escenario tras la divertida presentación de José Manuel Zapata, encargado de dar la bienvenida a las autoridades y a todos los presentes con el prólogo musical«Hoy puede ser un gran día» y, en concreto «un gran TAI», que en clave artística es esa llave que abre «una puerta maravillosa a la Capitalidad Europea 2031»