Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Víctor Iglesias, Pablo Soto, Oriol Izquierdo y Nuria Sánchez. Amanda Martínez

«La IA no te quitará el trabajo, lo hará el humano que sepa usarla mejor que tú»

La gestión de los datos, su protección y la transformación digital que supone incorporar la IA en algunos proyectos han sido objeto de debate este miércoles en el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

La gestión de los datos, su protección y la transformación digital que supone incorporar la IA en algunos proyectos han sido objeto de debate este ... miércoles en el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía. Víctor Iglesias, jefe de servicio de Analítica y Gobierno del Dato en la Agencia Digital de Andalucía, ha sido el encargado de moderar la charla, en la que han participado Pablo Soto, director de Programa IA e Innovación en Vodafone Bussines; Oriol Izquierdo, Data, IA and DataSpace Senior Manager en T-Systems; y Nuria Sánchez, AI Practice Leader en Inetum Iberia Latam.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  3. 3 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  4. 4 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  5. 5 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  6. 6 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  7. 7 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  8. 8

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «La IA no te quitará el trabajo, lo hará el humano que sepa usarla mejor que tú»

«La IA no te quitará el trabajo, lo hará el humano que sepa usarla mejor que tú»