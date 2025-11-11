Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de Diputación, Francis Rodríguez, en el escenario de TAI Granada.

El presidente de Diputación, Francis Rodríguez, en el escenario de TAI Granada. Ideal
Francis Rodríguez

«La IA tiene que ser una herramienta para los municipios»

La Diputación asiste a los pueblos de la provincia en la aplicación de las nuevas tecnologías

Javier Morales

Javier Morales

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:49

Comenta

La Diputación de Granada ha vuelto a formar parte este año de Talking About Artificial Intelligence, el evento divulgativo de IDEAL dentro del III Congreso ... de IA de Andalucía. El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, repasa el papel de las nuevas tecnologías en las administraciones más cercanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

