Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El experto Enrique Herrera, en el plató de TAI Granada.

El experto Enrique Herrera, en el plató de TAI Granada. Ideal
Enrique Herrera

El congreso IEEE Conference on Artificial Intelligence, una oportunidad para la industria

Granada será sede el próximo año de una de las mayores conferencias internacionales sobre inteligencia artificial

Javier Morales

Javier Morales

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

Granada acogerá en mayo el congreso IEE Conference on Artificial Intelligence. Las últimas ediciones del congreso se celebraron en Londres y Singapur y, de cara ... a 2026, Granada competía con ciudades como Londres o Hong Kong.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  3. 3 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  4. 4

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  5. 5 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  6. 6

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  7. 7 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  8. 8 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  9. 9 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  10. 10 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El congreso IEEE Conference on Artificial Intelligence, una oportunidad para la industria