El congreso IEEE Conference on Artificial Intelligence, una oportunidad para la industria

Granada acogerá en mayo el congreso IEE Conference on Artificial Intelligence. Las últimas ediciones del congreso se celebraron en Londres y Singapur y, de cara ... a 2026, Granada competía con ciudades como Londres o Hong Kong.

«Tenemos la oportunidad, desde Granada, de transmitir al resto del mundo todo lo bueno que se está haciendo sobre IA en nuestros centros académicos, pero también nuestra industria», ha explicado en el III Congreso de IA de Andalucia el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UGR, Enrique Herrera. «Es una conferencia donde coexisten la parte de industria y la parte académica», señala.

Por ello hace un llamamiento a la industria local para que se sume a este congreso. Empresas como Nvidia, Microsoft u OpenAI «han sido actores importantes para mostrar los avances de la inteligencia artificial en esta conferencia». «Invitamos a todas las empresas tecnológicas de Granada y España a que participen con paneles y stands o programas que lleven a la colaboración internacional».

En la conferencia habrá seis verticales centrados en seguridad, salud, educación, sostenibilidad y finanzas. «Van a ser tres días en Granada donde vamos a visibilizar todo lo bueno que se está haciendo en IA, siempre desde un punto de vista ético y responsable, y velando por la seguridad».