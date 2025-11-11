Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mesa sobre IA generativa en TAI Granada.

Mesa sobre IA generativa en TAI Granada. Amanda Martínez
IA Generativa

La IA generativa se pone a debate para ver su eficiencia en la administración pública

La segunda mesa debate de la jornada contó con reconocidos expertos para abordar los retos y oportunidades que plantea esta herramienta en la atención a la ciudadanía

María Dolores Martínez

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:43

La segunda mesa debate de la jornada estuvo centrada en los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial generativa en su implementación en las ... Administraciones Públicas. Para abordar este tema se contó con las intervenciones de Victoria Pérez Fernández, socia directora en Andalucía, Canarias y Extremadura en NTTData, Mayte Sánchez, gerente de Administraciones Públicas en Minsait, Rocio Tortosa, vicepresidenta regional en Salesforce, y Carlos Lorca Quevedo, director consulting en Sopra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

