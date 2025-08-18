Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Ángel Gómez

El truco de un endocrino para beber cerveza sin engordar

Señala un cambio de hábito muy sencillo per efectivo sin renunciar a esta bebida

C. L.

Lunes, 18 de agosto 2025, 08:32

La cerveza es una bebida que no suele estar incluida en las dietas que buscan perder peso. Muchas personas se ven obligadas a prescindir de ella si quieren reducir kilos, pero un médico ofrece una alternativa para que no sea tan negativa en la dieta.

Y es que las cervezas del fin de semana pueden estar saboteando tu pérdida de peso, aunque cumplas con la dieta de lunes a viernes. Así lo advierte el endocrino Víctor Bravo, médico y divulgador sanitario, en uno de sus vídeos más comentados: «Una lata grande de 500 mililitros contiene unas 500 kilocalorías. Eso equivale prácticamente a hacer una comida más al día».

La cuenta es fácil, y también dolorosa para quienes intentan adelgazar sin renunciar por completo a la vida social. «Beberte cuatro o cinco cervezas grandes en una barbacoa con amigos puede suponer hasta 2.500 calorías extra a la semana, sin ningún valor nutritivo», explica Bravo. Lo que se convierte, en términos prácticos, en cinco comidas de más.

Por eso, para no prescindir de los planes pero sí recucir la cantidad, propone cambiar el tamaño del envase. En lugar de latas grandes (500 ml), pasarse a las de 33 cl marca una gran diferencia. «Tienen casi la mitad de calorías, y al reducir la cantidad, tiendes naturalmente a beber menos», señala. Es una cuestión de volumen y hábito.

Además, Bravo recomienda combinar con bebidas sin calorías, como agua con gas o refrescos cero. «No es lo mismo una lata así que una lata así», insiste, mostrando la diferencia de tamaño en cámara. Y remata: «No es lo mismo beberte cuatro que una. Si después tomas Coca-Cola cero, ya estás equilibrando».

Insiste en que el objetivo no es demonizar la cerveza ni empujar a una abstinencia absoluta. La clave está, según el doctor, en moderar la cantidad sin renunciar al placer puntual. De esta forma se controla la glucosa, evita calorías vacías y se sigue perdiendo.

