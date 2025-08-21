Esta doctora advierte del problema de la cerveza para calmar la sed: «Llegas al litro rápido» «El alcohol no calma la sed, aunque muchos opten por estas bebidas para hidratarse»

Esther Guerrero Jueves, 21 de agosto 2025, 12:14 Comenta Compartir

Con la llegada del verano, son más las personas que aprovechan la oportunidad de salir a una terraza a «tomarse algo». En numerosas ocasiones, el alcohol, y en concreto la cerveza, ocupa parte de estas salidas. Lo que muchos no saben es lo rápido que se puede consumir más de la cuenta sin esperarlo.

La especialista en medicina comunitaria y colaboradora de «Las tardes de RNE», Verónica Casado, advierte sobre beber este tipo de bebidas para saciar la sed: «hay muchas veces que se toma cerveza porque tiene mucha sed, pero llegar al litro es tomar solo tres tercios». Esto supone un gran error. Ya que, las bebidas alcohólicas no hidratan, tienen un efecto totalmente contrario en los consumidores, deshidratan.

Comenta, que en las épocas donde hay más vacaciones, la ingesta de bebidas alcohólicas también aumenta. Sin embargo, sobrepasar el consumo idóneo puede ser muy perjudicial. Más aún en meses estivales, donde se suele salir más.

Recomendaciones

Una recomendación que puede ayudar es marcar un límite antes de salir de casa. Optar por otras bebidas, ya sean refrescos sin azúcar o agua, para saciar la sed y acompañar las comidas. Su último consejo es no concentrar todo el consumo de alcohol en un mismo día.

Cada año en España mueren 20.000 personas por problemas relacionados con la ingesta de esta clase de bebidas. De estas, la mayoría están relacionadas con la conducción. Por ello, Verónica advierte que, quien se ponga frente al volante no debe tomar nada de alcohol.

