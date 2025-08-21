Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Doctora Verónica Casado especialista en medicina comunitaria y colaboradora de «Las tardes de RNE» IDEAL

Esta doctora advierte del problema de la cerveza para calmar la sed: «Llegas al litro rápido»

«El alcohol no calma la sed, aunque muchos opten por estas bebidas para hidratarse»

Esther Guerrero

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:14

Con la llegada del verano, son más las personas que aprovechan la oportunidad de salir a una terraza a «tomarse algo». En numerosas ocasiones, el alcohol, y en concreto la cerveza, ocupa parte de estas salidas. Lo que muchos no saben es lo rápido que se puede consumir más de la cuenta sin esperarlo.

La especialista en medicina comunitaria y colaboradora de «Las tardes de RNE», Verónica Casado, advierte sobre beber este tipo de bebidas para saciar la sed: «hay muchas veces que se toma cerveza porque tiene mucha sed, pero llegar al litro es tomar solo tres tercios». Esto supone un gran error. Ya que, las bebidas alcohólicas no hidratan, tienen un efecto totalmente contrario en los consumidores, deshidratan.

Comenta, que en las épocas donde hay más vacaciones, la ingesta de bebidas alcohólicas también aumenta. Sin embargo, sobrepasar el consumo idóneo puede ser muy perjudicial. Más aún en meses estivales, donde se suele salir más.

Recomendaciones

Una recomendación que puede ayudar es marcar un límite antes de salir de casa. Optar por otras bebidas, ya sean refrescos sin azúcar o agua, para saciar la sed y acompañar las comidas. Su último consejo es no concentrar todo el consumo de alcohol en un mismo día.

MÁS INFORMACIÓN

Cada año en España mueren 20.000 personas por problemas relacionados con la ingesta de esta clase de bebidas. De estas, la mayoría están relacionadas con la conducción. Por ello, Verónica advierte que, quien se ponga frente al volante no debe tomar nada de alcohol.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si una negligencia estuvo en el origen del fuego de Benamaurel
  2. 2

    Boyé se despide para ir al Alavés y los rojiblancos podrán inscribir
  3. 3 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada
  4. 4

    Frustran un robo de cobre en las vías del AVE en Pinos Puente
  5. 5 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»
  8. 8

    Prisión para el joven que presuntamente quemó y destrozó la iglesia de Albuñol
  9. 9 La Guardia Civil detiene a dos hombres por provocar el incendio de Íllora al encender una fogata
  10. 10

    El futuro parque de las Familias empieza a cobrar forma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Esta doctora advierte del problema de la cerveza para calmar la sed: «Llegas al litro rápido»

Esta doctora advierte del problema de la cerveza para calmar la sed: «Llegas al litro rápido»