Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Irene Lanzaco, directora general de AMI. Virginia Carrasco

Irene Lanzaco

Directora general de la Asociación de Medios de Información
«Resulta curioso que Meta tuviera en el juicio más abogados que empleados en España»

La directora general de la asociación que agrupa a los medios españoles celebra la sentencia contra la matriz de Facebook y denuncia el oscurantismo de la compañía

José A. González

José A. González

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:38

Comenta

En su tarjeta de presentación pone «directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI)». En la práctica, representa los intereses de más de ... 80 medios españoles. Su nombre es Irene Lanzaco y es la artífice de la demanda que, a principios del mes de octubre, sentó a la todopoderosa Meta -la matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram- en el banquillo de los juzgados madrileños. No ha llegado el final del camino que inició en diciembre de 2023, cuando -cuenta Lanzaco- paseando por una estación de esquí con una amiga, CEO de una agencia de publicidad digital, recibió una alerta en el móvil de un medio internacional: «Irlanda sanciona a Meta por haber vendido publicidad segmentada sin disponer de base jurídica legitimadora para ello». Ahí vio -señala- «un claro caso de competencia desleal». Allí empezó y ahora sigue…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  6. 6 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  7. 7 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  8. 8 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10 La Granada que plantó la semilla de la democracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Resulta curioso que Meta tuviera en el juicio más abogados que empleados en España»

«Resulta curioso que Meta tuviera en el juicio más abogados que empleados en España»