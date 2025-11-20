Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Meta, condenada a pagar 542 millones de euros a los medios españoles por competencia desleal

La resolución estima parcialmente la demanda interpuesta por la prensa digital española, que consideraba que la publicidad comportamental que hace Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos

José A. González

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:23

La resolución aún no es firme, pero puede marcar un precedente relevante en el sector publicitario español y el europeo, que tiene varios procesos judiciales ... en marcha contra el conglomerado empresarial de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Este jueves, el magistrado Teodoro Ladrón, titular del juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, ha condenado a Meta -la matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp-, a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI) -entre ellas, los medios del grupo Vocento- por haber obtenido una ventaja competitiva significativa al realizar publicidad en sus redes sociales Facebook e Instagram infringiendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).

