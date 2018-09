La Policía Nacional advierte sobre un nuevo caso de phishing con Paypal Los ciberdelincuentes utiliza a la plataforma de pagos seguros online como cebo para captar a sus víctimas y obtener tanto datos personales como bancarios AIDA ORTIZ Domingo, 9 septiembre 2018, 16:14

Un nuevo caso de phishing ha salido a la luz gracias a la Policía Nacional que ha advertido a sus seguidores de Twitter sobre esta nueva estafa, que utiliza a la plataforma de pagos seguros online Paypal como cebo, para captar a sus víctimas y obtener tanto datos personales como bancarios.

Según informan las autoridades, la víctima recibe un correo electrónico cuyo remitente se hace pasar por la empresa de pagos y le informa de que su cuenta ha sido bloqueada temporalmente, tras detectar múltiples inicios de sesión fallidos. Por razones de seguridad, según se puede leer en el correo, el usuario debe enviar sus datos de contacto y facturación para comprobar la titularidad de la cuenta y restablecerla cuanto antes.

Se trata, una vez más, de un caso de phishing, a partir del cual, el ciberdelincuente suplanta la identidad de una compañía de prestigio para obtener datos de forma fraudulenta. La Policía, por tanto, alerta a los ciudadanos para que no «piquen» si reciben un correo sospechoso de Paypal.

Según los expertos, para identificar que un correo es fraudulento es importante revisar la dirección del remitente. En este caso, por ejemplo, el email no pertenece al dominio de Paypal, sino de Gmail, por lo que se trata de un remitente desconocido. En caso de sospecha, debemos eliminar directamente el correo, no contestar en ningún caso y no pinchar en ningún enlace.