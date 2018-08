La Policía de Granada desvela la verdad sobre conducir en chanclas, en tacones o descalzo

Sin embargo, hay conductas que no están definidas en el Reglamento y que pueden ser causa de un riesgo potencial para la seguridad vial. Aquí es donde entran los casos de conducir en chanclas, tacones o descalzo, entre otras. pic.twitter.com/dNnA3p2lMK

No es infracción a ningún artículo del Reglamento conducir con chanclas.

No es infracción a ningún artículo del Reglamento conducir descalzo.

No es infracción a ningún artículo del Reglamento conducir con tacones.

Esto hay que dejarlo claro. pic.twitter.com/i1SNCvG7UQ