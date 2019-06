Adiós al pan tal y como lo conocemos: este el lunes cambia la norma La principal variación afecta al pan integral que ya no podrá ser denominado así si no cumple con determinadas características ÁLVARO LÓPEZ Domingo, 30 junio 2019, 01:55

El pan, pieza de alimentación fundamental en nuestra gastronomía, cambia desde este lunes 1 de julio. O más bien lo que cambia es la forma de regular su producción y venta. Porque desde entonces los panaderos deberán vigilar con qué componentes lo fabrican para que pueda estar de acuerdo a la normativa que entra en vigor con la llegada del séptimo mes del año.

¿Qué hay de nuevo?

El principal cambio que se producirá con esta nueva regulación tiene que ver con el pan conocido hasta ahora como integral. Según explican los panaderos, la mayoría de panes, por no decir todos, que se consideran integrales, ya no podrán considerarse así. Porque ahora para que un pan pueda ser denominado integral tendrá que harina integral, trigo y cebada malteada. Algo que no se cumple casi nunca.

IVA

Pero esta no es la única modificación, también hay buenas noticias para los bolsillos. Al adaptarse la normativa europea que exige esta nueva regulación, el Gobierno fija que a partir del 1 de julio, el llamado pan integral forme parte de la lista de panes comunes y que por lo tanto su IVA se vea reducido del 10 al 4%. Dicha reducción afectará presumiblemente a su precio haciéndolo más barato.

Tipos de panes

La otra gran variación con respecto a lo que hoy por hoy se entiende por pan, es la que tiene que ver con la cantidad de sal que se le echa para ser producido. Aunque la obligación de limitar este ingrediente no será tal hasta abril de 2022. Y es que lo que se busca es mejorar la producción del pan y acabar con los prefabricados. Por eso, la norma también apuesta por el pan más artesanal y por definir qué es realmente la masa madre y que no quede a la libre interpretación de los panaderos.