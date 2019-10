«De niño tuve 8 suspensos y ahora le ponen mi nombre a un cole: creo en la segunda oportunidad» «Incluso hay casos que necesitan una tercera y hasta una cuarta», reflexiona el juez de menores EMILIO CALATAYUD Jueves, 10 octubre 2019, 07:54

Buenas, soy Emilio Calatayud. Sigo con lo del colegio Emilio Calatayud porque me hace mucha ilusión. Lo he contado en infinidad de ocasiones: de niño fui tímido para los estudios y llegué a sacar ocho suspensos. Ahora, de mayor, le han puesto mi nombre a un colegio público de Numancia de la Sagra, en Toledo. Por cosas como esta creo que los menores merecen una segunda oportunidad. Incluso hay casos que necesitan una tercera y hasta una cuarta. Si a mí me la dieron, ¡cómo no se la voy a dar yo a los niños a los que juzgo!

La vida da muchas vueltas y la mayoría de los finales son felices.

Siga leyendo en el blog de Ideal del juez Calatayud.

Si deseas recibir cada semana la newsletter del magistrado, apúntate aquí al Ideal On+.