«Han puesto mi nombre al Colegio Público Emilio Calatayud. Para mí es más que un Nobel» «Muchas gracias de corazón a todas las personas e instituciones que lo han hecho posible», comenta el juez de menores EMILIO CALATAYUD Granada Miércoles, 9 octubre 2019, 07:36

Buenas, soy Emilio Calatayud. Este comentario es para mí particularmente emotivo. El pasado 2 de octubre, el Diario Oficial de Castilla la Mancha publicó el acuerdo por el cual el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria nº 2 de Numancia de la Sagra, provincia de Toledo, pasaba a llamarse Emilio Calatayud. Como quiera que dicha resolución «surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha», pues ya es oficial: en Numancia de la Sagra hay un colegio que lleva mi niombre. Lo repito tanto porque no acabo de creérmelo. Para mí este reconocimiento es más importante que si me dieran un Nobel. Lo digo en serio. Muchas gracias de corazón a todas las personas e instituciones que lo han hecho posible, y especialmente a a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos San Marcos que fue de quien partió la propuesta que luego fue aprobada por el Ayuntamiento. Espero no defraudaros. Muchísimas gracias de nuevo.

Siga leyendo en el blog de Ideal del juez Calatayud.

