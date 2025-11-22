La multa de la que advierte la DGT por no usar bien luz de emergencia obligatoria

La nueva luz obligatoria que todos los conductores deben llevar en el coche a partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16, ... es un dispositivo que sustituirá a los triángulos de señalización. Este nuevo implemento sirve para que los ocupantes de los vehículos adviertan de su peligro en la carretera en caso de accidente o incidencia de tráfico.

Las sanciones de la Dirección General de Tráfico por no llevarla no serán las únicas en torno a este dispositivo. Todos aquellos vehículos que la lleven podrán enfrentarse a una multa de hasta 30.000 euros en caso de que una persona encienda la V16 y la deje activa sin tener ninguna emergencia.

Este nuevo dispositivo cuenta con 100 segundos desde que se enciende hasta que transmite la señal de localización, un tiempo suficiente para apagarla en caso de que se haya encendido sin ser necesario por accidente.

También es necesario su mantenimiento y estar al tanto de la batería para evitar un funcionamiento defectuoso. Suelen tener una autonomía de 18 meses y, en caso de que se agote y no se rapuesta, puede acarrear una sanción, dado que esta norma exige tener una baliza y que esta funcione correctamente.