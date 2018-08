Los 5 métodos más comunes para robar en los cajeros Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han advertido en reiteradas ocasiones de las técnicas que emplean los estafadores en estas situaciones CARLOS BALBOA Sábado, 25 agosto 2018, 02:44

Sacar dinero de un cajero es una operción tan cotidiana que en muchas ocasiones se desconocen los riesgos que puede entrañar. Sobre todo porque al acecho hay delincuentes dispuestos a aprovechar cualquier descuido y sacar rendimiento de ello.

En este sentido, conviene tener en cuenta una serie de consejos y advertencias que en los últimos meses han ido ofreciento en sus cuentas de Twitter tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional. Ambos Cuerpos han alertado en esta red social de los engaños que pueden acabar con la pérdida de una buena cantidad de dinero. Estos son los más significativos.

1 No devuelve el dinero

La Guardia Civil reveló en su momento lo que jamás debes hacer en un cajero cuando saques dinero. Este fue su mensaje: «Si has tecleado correctamente tu pin, pero el cajero automático no te da tu dinero, no te vayas. Comprueba la ranura y llama a tu banco o a la entidad que respalda tu tarjeta».

El riesgo aquí radica en la posibilidad de que alguien haya modificado la ranura para retener el dinero e impedirte que lo recojas.

2 La siembra

Hace un año cuatro personas fueron detenidas por más de cincuenta delitos de hurto y estafa tras apoderarse de tarjetas y cartillas en cajeros automáticos mediante el método de 'la siembra'.

Esta forma de delinquir consiste en acercarse a la víctima en el cajero y llamar su atención diciéndole que se le ha caído dinero. En el momento en que se agacha a por él, los cacos aprovechaban para sustraerle la documentación bancaria o sustituir su tarjeta por otra.

Además, vigilan el número secreto con la intención de desviar fondos una vez se hagan con la cartilla o la tarjeta.

3 Lazo libanés

Según informó la Policía Nacional, esta técnica consiste en introducir un dispositivo en la ranura del cajero que permite que la tarjeta entre pero no salga, de tal forma que la persona abandone el cajero sin ella durante varios minutos para notificar la incidencia.

Los ladrones suelen ir en parejas para ser avisados en caso de que se aprecie la presencia de algún testigo ocular o cualquier víctima. Tras la colocación de la trampa, abandona el cajero y espera la llegada de algún usuario. Cuando se acerca al dispositivo e introduce la tarjeta, esta se queda capturada. El cliente, confundido, pregunta el porqué de la retención. El individuo anterior se acerca para ofrecerse como ayuda. Convence al usuario de que puede recuperar la tarjeta si teclea el número secreto mientras él pulsa algunos botones del teclado. Al no surtir efecto, el usuario se da por vencido.

Al irse, el estafador regresa para sacar la tarjeta de la trampa, que suele ser de papel de radiografías por su color oscuro, idéntico al del marco de plástico del cajero.

Así, los estafadores graban con una pequeña cámara el teclado del cajero, lo que les permite conocer la clave de la tarjeta insertada. Cuando la persona abandona el cajero, los ladrones acuden rápidamente a él para extraer la tarjeta con un destonillador.

4 PIN al revés

La Guardia Civil ha insistido en reiteradas ocasiones en advertir de un bulo tan antiguo como surrealista. El Instituto Armado ha desmentido rotundamente el hecho de que si se introduce el número PIN al revés, el cajero emitirá una alerta por emergencia. «Tan solo te equivocarás de PIN. El cajero no avisa a ninguna Policía», recuerdan.

5 Cutlet Maker

Una investigación de la firma de seguridad Kaspersky Lab identificó el nuevo kit para cibercriminales aficionados de «malware» para cajeros automáticos que permite acceder a la información. Se llama Cutlet Maker y, según el analista Konstantin Zykov, se trata de «una amenaza potencialmente muy peligrosa para las entidades financieras».