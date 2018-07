Aviso de la Guardia Civial: nunca hagas esto en un cajero al sacar dinero En caso de emergencia, consulte las diferentes zonas del dispositivo o contacte directamente con su entidad bancaria CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Jueves, 12 julio 2018, 08:42

La la Guardia Civil a través de su cuenta en la red social Twitter, ha lanzado un serio aviso acerca de lo que jamás debes hacer en un cajero cuando saques dinero. Se trata de una seria advertencia de enorme interés para todos los ciudadanos, con el objetivo de evitar disgustos.

«Si has tecleado correctamente tu pin, pero el cajero automático no te da tu dinero, no te vayas. Comprueba la ranura y llama a tu banco o a la entidad que respalda tu tarjeta. Hay mucho listillo suelto», publicaron.

Si sabes que tu operación ha sido correcta pero el cajero no te da tu dinero 💶NO te vayas

👀Comprueba ranura

📞Llama a tu banco/tarjeta pic.twitter.com/DVl1K8jluD — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 23 de febrero de 2018

Y es que cabe la posibilidad de que alguien haya modificado la ranura para retener el dinero e impedirte que lo recojas. Solo quien ha instalado dicha barrera sabría solucionarlo para recuperar los respectivos billetes. Una práctica que debes tener en cuenta como el famoso 'lazo libanés', o con 'la siembra'. Todos ellos están dirigidos a robarte. Mucho cuidado.