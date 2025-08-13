Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Viajeros en la estación de Chamartín en Madrid este martes Efe

Interrumpida de nuevo la circulación de trenes entre Madrid y Galicia por la proximidad del fuego en Ourense

El tramo afectado es el que se encuentra entre Vilavella y Porta de Galicia

C. P. S.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:02

La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida, por segundo día consecutivo, por la proximidad de un incendio a la infraestructura en la provincia de Ourense. Según ha informado el Adif a través redes sociales, el corte afecta al tramo entre Vilavella y Porta de Galicia. De esta forma, los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.

Además, a petición de los Bomberos se encuentra sin tensión en infraestructura entre Sanabria Alta Velocidad y Miamán. Ante esta situación Renfe avanzó que están permitidos los cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes comprados para esta jornada para los trenes que circulan entre Galicia y Madrid.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  2. 2

    La piscina de Granada que abre gratis por la ola de calor
  3. 3 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  4. 4

    Identifican a dos menores tras intentar robar a una mujer en Padul y dejarla en el suelo
  5. 5

    Envían a prisión al detenido por el homicidio de un joven en Pinos Puente
  6. 6

    El Granada ata a Hormigo a falta de flecos
  7. 7 Lorena y Jéssica, las jóvenes de Freila que dan vida a su pueblo al recuperar las casas cueva del Geoparque de Granada
  8. 8

    «Pensaba que me había hecho algo peor, porque el dolor era inmenso y no podía respirar»
  9. 9 El chiringuito que te transporta a Bali sin salir de Granada: «Nuestra propuesta es única»
  10. 10

    Un desmadre en Granada solo para mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Interrumpida de nuevo la circulación de trenes entre Madrid y Galicia por la proximidad del fuego en Ourense

Interrumpida de nuevo la circulación de trenes entre Madrid y Galicia por la proximidad del fuego en Ourense