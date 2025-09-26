El informe definitivo de la OCU sobre los postres de los supermercados: un claro ganador Analiza distintos productos y marcas para establecer su 'escala saludable'

C. L. Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:08

Los postres se quedan fuera de casi todas las listas de productos saludables y de las dietas, pero no todas las opciones tienen por qué ser malas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un estudio sobre la calidad nutricional de los postres lácteos disponibles en los supermercados. En total, se han evaluado 289 productos de distintas categorías –flanes, natillas, cremas dulces y otros postres como arroz con leche o tiramisú– mediante su «Escala saludable OCU», una herramienta que valora el contenido de nutrientes, el tipo y número de aditivos y el grado de ultraprocesamiento.

El informe compara los datos con el estudio previo realizado en 2023, lo que ha permitido identificar cambios en las recetas, precios y composición de 210 productos que se mantienen en venta.

Los arroces con leche se consolidan como la opción más saludable, con 20 productos que superan los 59 puntos en la escala de la OCU. El precio medio es de 0,87 euros por envase. En cuanto a los flanes, 13 referencias (12 de huevo y uno de café) se consideran una buena elección, con un precio medio de 0,47 euros/envase. En el extremo opuesto, ninguna natilla de chocolate pasa el corte, y solo unas pocas de vainilla y leche merengada son aceptables.

Algunos fabricantes han mejorado sus recetas. El flan de huevo con caramelo de Caprichoso (Dia) y el de Milbona (Lidl) incorporan más leche y huevo. Además, cuatro flanes han eliminado aditivos considerados innecesarios o no recomendables, como el E410 o la carboximetilcelulosa.

En el resto de categorías, la evolución ha sido discreta. Solo dos natillas (Carrefour y Danone-Danet), una mousse (Nestlé-Gold) y una crema catalana (Dhul) han mejorado sus recetas. La mayoría de cambios nutricionales son leves, con una tendencia a reducir calorías, azúcares y grasas saturadas, aunque algunos productos han aumentado su carga calórica por cambios en los ingredientes.

En los 54 flanes comparados entre 2023 y 2025, la OCU denuncia prácticas comerciales poco transparentes. En algunos productos se detectó reduflación: se redujo el contenido del envase sin disminuir el precio, lo que encarece el producto en términos relativos. Es el caso del flan sabor vainilla de Danone (de 100 g a 95 g, un 5% menos). A esto se suma la cheapflación, es decir, la reducción de la calidad de los ingredientes sin modificar el precio. Un ejemplo es el de Milsani (Aldi), que cambia leche entera por semidesnatada y baja el huevo del 28% al 26%.