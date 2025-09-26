Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los productos básicos que multiplican su precio en los últimos años Matías Nieto

El aviso de la OCU por la subida del precio del café y otros alimentos básicos para el desayuno

Cuatro productos básicos para comenzar el día se ven afectados por el incremento

C. L.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:15

La cesta de la compra sube pero los sueldos no. Una realidad que se ve reflejada en el día a día de muchas familias en España y que ha quedado refrendado en un informe de la OCU. La realidad es que se ha encarecido un 2,5 % respecto a 2024, el menor incremento en los últimos cuatro años.

Sin embargo, algunos productos básicos han experimentado subidas mucho más acusadas. Por ejemplo, el café molido cuesta ahora un 54% más, los plátanos de Canarias un 36%, los limones un 33% y los huevos un 30%.

Según el estudio anual de supermercados elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), seis de cada diez productos de la cesta básica han subido de precio en el último año. Hay una especial incidencia en los alimentos frescos, que presentan un alza media del 6,7%.

Para elaborar el informe, la OCU ha analizado más de 700 establecimientos en 67 ciudades y ha recopilado 106.320 precios de una cesta compuesta por 241 productos, entre frescos y envasados.

El estudio también revela que el ahorro medio nacional gracias a elegir bien el supermercado es este año de 1.132 euros, lo que supone un 11% menos que en 2024, cuando las diferencias entre cadenas de supermercados eran mayores.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    Atropellan a Ana Alonso mientras entrenaba en Sierra Nevada
  3. 3

    Detenido en un campo de maíz de Cijuela tras protagonizar una persecución desde Málaga
  4. 4 Aprovecha el descuido de los camareros para robar 600 euros de un local del centro de Granada
  5. 5 La prolongación sur del metro de Granada incorpora una vía ciclista entre Churriana y Las Gabias
  6. 6

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  7. 7 Herida una mujer de 84 años al arder la cocina de su piso en Doctor Olóriz
  8. 8

    Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor
  9. 9

    La integración del tren avanza con más estudios pero sin convenio económico
  10. 10

    Peligros elige su nueva bandera: ¿con cuál te quedas?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El aviso de la OCU por la subida del precio del café y otros alimentos básicos para el desayuno

El aviso de la OCU por la subida del precio del café y otros alimentos básicos para el desayuno