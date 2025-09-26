El aviso de la OCU por la subida del precio del café y otros alimentos básicos para el desayuno Cuatro productos básicos para comenzar el día se ven afectados por el incremento

Viernes, 26 de septiembre 2025

La cesta de la compra sube pero los sueldos no. Una realidad que se ve reflejada en el día a día de muchas familias en España y que ha quedado refrendado en un informe de la OCU. La realidad es que se ha encarecido un 2,5 % respecto a 2024, el menor incremento en los últimos cuatro años.

Sin embargo, algunos productos básicos han experimentado subidas mucho más acusadas. Por ejemplo, el café molido cuesta ahora un 54% más, los plátanos de Canarias un 36%, los limones un 33% y los huevos un 30%.

Según el estudio anual de supermercados elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), seis de cada diez productos de la cesta básica han subido de precio en el último año. Hay una especial incidencia en los alimentos frescos, que presentan un alza media del 6,7%.

Para elaborar el informe, la OCU ha analizado más de 700 establecimientos en 67 ciudades y ha recopilado 106.320 precios de una cesta compuesta por 241 productos, entre frescos y envasados.

El estudio también revela que el ahorro medio nacional gracias a elegir bien el supermercado es este año de 1.132 euros, lo que supone un 11% menos que en 2024, cuando las diferencias entre cadenas de supermercados eran mayores.