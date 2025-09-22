El truco de un carnicero para comprar una carne igual de buena que un entrecot a la mitad de precio También apunta el corte más adecuado para acertar en la decisión

El consumo de carne es tan habitual en las casas españolas que muchos agradecerán algunos trucos para comprar un producto de buena calidad a un precio aceptable. Como una de las fuentes más importantes de proteínas y nutrientes que se deben incluir en las dietas saludables, es un producto habitual en la cesta de la compra.

Vacuno, pollo, cerdo, conejo, pavo... todas ellas aportan algo diferente al organismo. Es el caso de la primera opción que en un solo filete consigue cubrir más del 65% de las necesidades de vitamina B1 en un adulto, tal y como ha explicado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

A pesar de ser una de las grandes protagonistas de la dieta, lo cierto es que no siempre es posible consumirla, puesto que sus precios en muchos casos no son precisamente asequibles. En este contexto, el carnicero Sánchez (el_as_carnicero) ha explicado en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok los productos con mejor calidad-precio.

Los consumidores apuestan por el entrecot y otros cortes famosos, si bien existen algunos algo menos conocidos y que tienen las mismas propiedades a un precio menor. «Hay que mirar por el cliente y por la economía de cada uno», señala en el vídeo.

Cuando se piensa en filetes tiernos, el primero que suele venir a la cabeza es el entrecot o incluso el solomillo, opciones que pueden costar hasta los 30 euros por kilo. Sin embargo, existe un corte también muy tierno y menos conocido cuyo precio es muy inferior, tal y como ha explicado el experto.

«Os voy a enseñar a comer un filete como si fuera entrecot o mejor que el entrecot», ha señalado Sánchez, al tiempo que mencionaba el filete que se debe pedir en la carnicería. Se trata, en concreto, de la llamada aguja de ternera, un corte del cuarto delantero del animal también muy tierno y jugoso.

«Para que os salga dos veces más barato que el entrecot, y super tierno. Igual o mejor», ha sentenciado Sánchez. De media, un kilo de este corte puede llegar a costar unos 15 euros o menos, lo que confirma la información del profesional.

El carnicero, además, ha señalado un truco que no puede fallar a la hora de elegir la aguja de ternera. Y es que lo más recomendable es pedir los filetes cortados de una parte en específico, tal y como ha mencionado Sánchez: «El principio de la pieza».

«Mirad que filete, espectacular. Lo voy a partir», ha resaltado, mientras que calificaba la pieza como una «pasada». «Mirad qué corte tiene, a un precio más económico que el entrecot», ha terminado diciendo.