Un experto alerta del accesorio en mujeres que puede provocar «un mordisco en tu cráneo» al conducir

C. L. Lunes, 28 de abril 2025, 11:10 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con varias prohibiciones al volante que pueden llegar a desconcertar a muchos conductores, pero que realmente tienen un sentido concreto y por eso están reflejadas en la normativa general. Por ejemplo, no está permitido conducir utilizando auriculares para evitar distracciones y prestar atención completa a la vía. Hacerlo supone una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet de conducir.

Sin embargo, hay otros elementos que no están prohibidos ni sancionados, pero que los expertos recomiendan no utilizar ya que pueden suponer un riesgo en caso de accidente. El ejemplo más claro de ello son las chanclas, objeto de duda cada verano, pero que la DGT asegura que no está prohibido, aunque recuerda que puede provocar daños graves si ocurre un accidente y ciertos tipos de este calzadao sí son sancionables..

Lo que muchas personas no saben es que también existen otros accesorios que se utilizan a diario y que los expertos recomiendan evitar durante la conducción. Así lo ha explicado un agente del servicio de Emergencias en su cuenta de TikTok. En su perfil con más de tres millones de seguidores, Miguel Assal comparte consejos y recomendaciones en caso de sufrir situaciones de peligro.

En sus vídeos, con millones de visualizaciones en muchos casos, explica cómo actuar en determinadas ocasiones como puede ser sufrir un infarto estando solo, cómo realizar maniobras de reanimación y otras ocasiones que pueden entrañar un peligro real. En este caso, ha compartido una publicación en la que alerta del accesorio para el pelo que jamás se debe utilizar mientras se conduce.

El experto habla de las pinzas para el pelo. En el vídeo comienza asegurando que no debes utilizar más este accesorio, y no es por nada estético. El técnico de emergencias explica que en caso de accidente, la pinza puede quedar totalmente incrustada en el cráneo ya que, durante un choque, la cabeza presiona contra el reposacabezas, clavando por completo el artículo capilar.

«El reposacabezas te protege, pero si llevas la pinza actuará como un mordisco en tu cráneo», asegura. Como alternativa, sugiere el uso de comas del pelo, mucho más seguras y que evitarán sufrir daños en la cabeza en caso de que suceda un accidente. Las pinzas pueden provocar graves lesiones y por ello no son nada recomendables durante la conducción.