El plátano y otros alimentos que pueden darte positivo en un control de la DGT

C. L. Martes, 22 de abril 2025, 10:14 Comenta Compartir

Las nuevas tasas de alcohol al volante están generando muchas informciones a su alrededor. Hace unos meses que la DGT se puso a trabajar en una nueva tasa de alcoholemia para sustituir a la actual, que es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Su director, Pere Navarro, aboga por una tasa de 0,2 gramos por litro de sangre, menos de la mitad.

¿Por qué no de 0,0? La respuesta es que existen determinados alimentos y bebidas no alcohólicas cuya fermentación en el estómago puede provocar una ligerísima tasa de alcoholemia, lo que provocaría que dieran positivo conductores que no han bebido nada.

Alimentos como la fruta madura, en especial los plátanos, que al fermentar en el estómago pueden generar alcohol, sin dejar de lado otros alimentos que directamente pueden llevar alcohol en su composición, como los bombones rellenos, los bizcochos con licores o los caramelos rellenos de alcohol.

También bebedias como la cerveza sin alcohol realmente tiene un poco de alcohol, por lo que podríamos dar positivo en un control, la única que tiene cero alcohol es la cerveza etiquetada como 0,0.

Además, los colutorios en ocasiones también pueden generar un ligerísimo positivo en los controles, precisamente por todos estos productos la DGT ha propuesto este margen de seguridad de 0,2 gramos por litro.

En este caso lo único que puede hacer el conductor que dé positivo es solicitar un contraanálisis, lo que le obligará a desplazarse junto a un Guardia Civil o Policía Municipal hasta un hospital donde puedan tomar una muestra de sangre y analizarla. Una prueba que tendrá que pagar de su bolsillo en caso de dar positivo.