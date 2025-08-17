España afronta su octavo día de incendios ante la impotencia de los equipos de extinción

España afronta este domingo su octava jornada consecutiva de una ola de incendios que deja ya más de 115.000 hectáreas calcinadas, miles de evacuados ... y tres víctimas mortales. Castilla y León continua siendo la región más afectada, con más de 20 focos activos en Zamora, León, Salamanca y Ávila.

Mientras que en Galicia son 14 los incendios activos. La última hora en estas comunidades es que el incendio forestal declarado este sábado por la tarde en Gestoso, municipio de Oencia, en Ourense, se ha metido en la comarca leonesa de El Bierzo, y ha pasado a nivel 2.

Otro de los focos que más preocupan a las autoridades se mantiene en Extremadura, con especial atención al incendio de Jarilla, que sigue descontrolado y ha arrasado ya con 4.800 hectáreas. En la Comunidad Valenciana, por su parte, se ha logrado estabilizar el incendio de Teresa de Cofrentes y el de Xàtiva. Interior cifra en 19 los incendios en nivel 2 de gravedad.