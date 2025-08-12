Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Varios servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego en Ourense EP

Cuatro bomberos heridos en los incendios de Ourense

Además, seis personas han resultado afectadas en el fuego de Puercas, en la provincia de Zamora

C. P. S.

Martes, 12 de agosto 2025, 19:46

La provincia de Ourense está cercada por las llamas, pese al trabajo de los medios de emergencias. El viento y la virulencia de los fuegos juegan en contra de su extinción. Unos incendios que, según informan desde la Diputación de Ourense, tres bomberos de la brigada de la localidad han sufrido quemaduras de consideración mientras trabajaban y tuvieron que se atendidos in situ por el 061. Por ahora, permanecen con pronóstico reservado.

A primera hora de la tarde de este martes, 12 de agosto, se ha desatado un nuevo incendio en la provincia gallega, en el concello de Oímbra, que ya ha arrasado 80 hectáreas de monte. Las llamas sorprendieron a las brigadistas municipales que trabajan en la zona. Tuvieron que refugiarse para no ser embullidos por el fuego. Poco después, fueron localizados con diversas quemaduras, uno de ellos no estaba consciente, y trasladados a un centro hospitalario. Aunque el pronóstico, por el momento, permanece reservado, estarían fuera de peligro.

Los servicios sanitarios tuvieron también que atender a un cuarto brigadista, en este caso se encotnraba en Maceda. Sufrió un accidente mientras conducía una motobomba, lo que ha provocado una rotura en su pierna.

Seis personas heridas en el incendio de Puercas

Seis personas han resultado heridas en el incendio de Puercas a su paso por la localidad de Abejera. Pese a que la localidad había sido evacuada, algunos vecinos todavía permanecían en el pueblo. A la llegada de los efectivos, el propio presidente de la Diputación de Zamora había encontrado a una persona que había perdido el conocimiento en un camino. Además, otra persona ha resultado herida cuando trataba de abandonar la localidad en dirección Riofrio con su vehículo privado, que ha quedado completamente calcinado.

La gravedad se desconoce por el momento. Han sido atendidos inicialmente por los sanitarios de la UME y trasladados a un hospital en Zamora, según ha informado el presidente de la Diputación de Zamora, que se encuentra acompañando a los bomberos de la Diputación en las labores de extinción del fuego.

