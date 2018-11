'Black Friday' en Asos: grandes descuentos en ropa en todo su catálogo

La Navidad está a la vuelta de la esquina, por lo que estoy seguro de que ya habrás pensado cuáles van a ser los regalos que vas a entregar a tus seres queridos durante las próximas fiestas navideñas, más aún si tenemos en cuenta que hoy se celebra el 'Black Friday' , jornada en la que aproximadamente el 35% de los españoles adquiere los presentes de Navidad, con el objetivo de ahorrar en la compra de los mismos. ¿Estás entre ellos?

Por si formas parte de ese 0,1% de personas que desconocen todavía qué es el 'Black Friday', básicamente se trata de un evento que se originó en Estados Unidos en negocios minoristas con el objetivo de hacer limpieza de sus respectivos stocks, ofreciendo así una gran variedad de artículos con descuento. Sin embargo, durante los últimos años no sólo son los negocios minoristas los que ofreecen descuentos, sino que las grandes cadenas comerciales y marcas también se suman a la fecha, con el objetivo de incentivar las compras navideñas. De ahí que el 'Black Friday', que se celebra el día posterior al Día de Acción de Gracias, marque oficialmente el inicio de la Navidad.

Esta cita es una oportunidad fantástica para adquirir artículos que normalmente el resto del año tienen un precio muy elevado, es decir, ordenadores, televisores, videoconsolas, etc. Sin embargo, también supone un buen momento para renovar tu fondo de armario, ya que algunas de las grandes marcas textiles del país se suman a este evento, entre ellas, Asos, una tienda online que a día de hoy es uno de los mayores referentes de bloggers y estilistas.

Voy al grano, gracias a los descuentos de 'Black Friday' de Asos podrás beneficiarte de hasta un 20% en absolutamente todo el stock de la tienda, que puedes aprovechar también a través de su app. Además, también dispones de la sección 'outlet' donde podrás beneficiarte de otro 20% de descuento en artículos seleccionados. La tienda online mantendrá dichos descuentos durante todo el fin de semana, pero no te relajes, los productos pueden agotarse en cualquier momento.

De esta forma, con el código que te proporcionará la marca podrás llevarte a casa uno de los 'must have' de la temporada, es decir, los abrigos a precio de ganga. Chaqueta de plumas de terciopelo por 62,99 euros, Chaqueta con relleno de plumón en negro de Nike por 160 euros, chaqueta vaquera por 40 euros...

Además, también podrás completar tu look con un jersey de cuello alto de Vero Moda por 13,99 euros y unas zapatillas de deporte de Fila por 119 euros. Eso sí, no te asustes por estos precios, ya que no son los definitivos, a los mismos tienes que hacerle el 20% de descuento. En definitiva, comprar ropa de marca nunca fue tan barato.