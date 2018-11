La sorprendente novedad de Asos que ya ha cautivado a muchos 'influencers'

La conocida firma ha incorporado esta función a su 'app', facilitando así la experiencia de compra de sus clientes FRAN JUSTICIA Jueves, 1 noviembre 2018, 11:34

El 'Black Friday' está a la vuelta de la esquina, por lo que estoy seguro de que a estas alturas estás ya dándole vueltas a la cabeza acerca de cuáles van a ser las prendas escogidas para llevarte a casa con descuento este año. ¿Me equivoco?

Tal y como te dije hace unas semanas, lo más importante para triunfar en el 'Black Friday' es la organización y la previsión, es decir, elaborar listas de prendas, establecer un presupuesto, redactar una guía de horarios y ofertas por tiendas, etc. No obstante, ojo, igual no tienes que hacer tú todo el trabajo, y es que algunas firmas ya se han puesto manos a la obra para garantizar una excelente experiencia de compra a sus clientes, no sólo durante el 'Black Friday', sino en cada momento en el que los mismos decidan ir a comprar.

Precisamente, una de estas marcas preocupadas por sus consumidores es Asos, y es que la conocida tienda online ha incorporado una nueva función a su 'app' móvil con la que comprar y gastar el código descuento Asos de Descuentos Ideal te será mucho más fácil.

Básicamente, si tienes descargada la aplicación de Asos, sólo tendrás que descargar la nueva actualización para descubrir esta gran novedad de la misma, que consiste en que a partir de ahora podrás crear 'tableros' al más puro estilo Pinterest, la conocida red social de inspiración. Esto quiere decir que podrás organizar y guardar tus artículos preferidos por categorías. Por ejemplo, de cara al 'Black Friday' puedes guardar en un tablero todos los artículos que te gustaría comprar y puedes denominar a dicho tablero como 'Black'. También puedes crear uno para los regalos de Navidad, para crear looks que te inspiren, para accesorios, etc.

En definitiva, esta nueva función permitirá a los clientes de Asos dar un vistazo rápido a todo el catálogo de la tienda y guardar de forma organizada y de fácil acceso todos aquellos artículos que quieren comprar. Esto evitará que muchos pierdan las ganas de comprar en la tienda por no encontrar ese artículo que buscaban y, por ende, podría mejorar las ventas de la conocida tienda.

Y tú, ¿ya sabes qué tableros vas a crear? Muchos 'influencers' ya están haciendo uso de esta nueva función, ya que facilita, y mucho, las compras a través de esta tienda online, por lo que no dudes en bajarla, ¡no te arrepentirás!