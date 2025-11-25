Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un hombre entra con su móvil en la web de una casa de apuestas 'online'. A. GÓMEZ

Consumo multa con 30 millones y bloquea seis web ilegales de juego 'online'

El ministerio sanciona con otros tres millones de euros por infracciones graves a 26 empresas más, entre ellas Codere, 888 Online y Betfair

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:26

Comenta

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo continúa con su campaña de inspecciones y controles para tratar de terminar con las ilegalidades e infracciones en ... el sector de las apuestas y los juegos de azar 'online' en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  4. 4 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  5. 5 Los diez fugitivos más buscados en España
  6. 6 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  7. 7 Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital
  8. 8 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas
  9. 9 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  10. 10 Estos siete bancos abonan la paga extra de Navidad esta semana: pensionistas afectados y fechas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Consumo multa con 30 millones y bloquea seis web ilegales de juego 'online'

Consumo multa con 30 millones y bloquea seis web ilegales de juego &#039;online&#039;