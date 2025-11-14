Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Personas consumen el juego online. R.C.

Consumo lanza una herramienta para detectar la adicción al juego de forma precoz

Será obligatoria para todos los operadores y estará basada en microdatos reales que aspiran a captar hasta diez veces más a usuarios con esta problemática

C.P.S.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:40

Comenta

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), operada por el Ministerio de Consumo, ha presentado un nuevo algoritmo que servirá para detectar a personas ... que puedan estar desarrollando una adicción al juego online. Concretamente se trata de una herramienta diseñada a través de microdatos reales para identificar conductas relacionadas con este tipo de problema y mediante la cual se pueda proteger a los usuarios de caer en un tipo de ludopatía más agravado. Los datos en cuestión están basados en los de aquellas personas diagnosticadas médicamente con trastorno de juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  2. 2 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  3. 3 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  4. 4 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  5. 5 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  6. 6

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  7. 7 La Policía caza al ladrón de coches de Granada que atemorizó a los vecinos de Albayda
  8. 8 Más de 150 entidades apoyan al médico de Granada que pide no administrar medicinas de un laboratorio israelí
  9. 9

    Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias
  10. 10 Así puedes tener la mítica botella de Cervezas Alhambra de 1964 que homenajea a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Consumo lanza una herramienta para detectar la adicción al juego de forma precoz

Consumo lanza una herramienta para detectar la adicción al juego de forma precoz