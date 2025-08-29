Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La primera ministra italiana, Georgia Meloni, es una de las mujeres afectadas. Reuters

Cierran otra página web en Italia para compartir fotos íntimas y manipuladas de mujeres, entre ellas Meloni

Con 700.000 usuarios, Phica.net publicaba imágenes sexuales sin consentimiento y contaba incluso con un área VIP de políticas y famosas

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:07

Desde la primera ministra, Giorgia Meloni, a la líder de la oposición, Elly Schlein, pasando por políticas de los principales partidos, periodistas, actrices o ciudadanas ... anónimas. Son miles las mujeres que en Italia han sido víctimas de Phica.net, un portal de internet donde se publicaban fotos y videos obtenidos ilícitamente de sus víctimas que se modificaban o manipulaban para darles un contenido sexual y propiciar comentarios de tipo pornográfico o sexista. Había más de 700.000 personas suscritas a esta página web, que fue clausurada este jueves por sus impulsores tras la cascada de denuncias recibidas por la Policía Postal al destaparse su existencia una semana después de que saliera a la luz el grupo de Facebook 'Mia moglie' (Mi esposa), ya cerrado y en el que sus 32.000 usuarios intercambian imágenes íntimas de sus mujeres y novias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos
  2. 2

    Bouldini cierra su cesión por el Granada este viernes
  3. 3

    «Mi hermano murió y nos salvó a todos»
  4. 4

    El radar de tramo de la circunvalación de Granada empieza a multar este lunes
  5. 5

    El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular
  6. 6 King África aplaza su concierto en un pueblo de Granada por problemas de salud
  7. 7

    Encapuchados vuelven a asaltar a otra pareja en Atarfe y les quitan dinero y móviles
  8. 8

    El Granada y el Deportivo tratan un intercambio de cesiones entre Stoichkov y Bouldini
  9. 9

    Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad
  10. 10

    «Lo limpias que están las calles aquí no lo hemos visto en ninguna otra ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cierran otra página web en Italia para compartir fotos íntimas y manipuladas de mujeres, entre ellas Meloni

Cierran otra página web en Italia para compartir fotos íntimas y manipuladas de mujeres, entre ellas Meloni