Cierran otra página web en Italia para compartir fotos íntimas y manipuladas de mujeres, entre ellas Meloni

Desde la primera ministra, Giorgia Meloni, a la líder de la oposición, Elly Schlein, pasando por políticas de los principales partidos, periodistas, actrices o ciudadanas ... anónimas. Son miles las mujeres que en Italia han sido víctimas de Phica.net, un portal de internet donde se publicaban fotos y videos obtenidos ilícitamente de sus víctimas que se modificaban o manipulaban para darles un contenido sexual y propiciar comentarios de tipo pornográfico o sexista. Había más de 700.000 personas suscritas a esta página web, que fue clausurada este jueves por sus impulsores tras la cascada de denuncias recibidas por la Policía Postal al destaparse su existencia una semana después de que saliera a la luz el grupo de Facebook 'Mia moglie' (Mi esposa), ya cerrado y en el que sus 32.000 usuarios intercambian imágenes íntimas de sus mujeres y novias.

La Policía Postal de Italia ha abierto una investigación para identificar a los gestores y usuarios del portal, a los que pueden caerle hasta seis años de cárcel por la divulgación ilícita de imágenes sexuales explícitas. Los impulsores de esta polémica web, nacida para «compartir contenidos propios en un ambiente seguro», aseguraron que estaban en contra de la «violencia de cualquier tipo» y le echaron la culpa de la polémica a los usuarios que habían hecho un «uso incorrecto».

Pese a su justificación, habilitaron una sección VIP para que los usuarios publicaran fotos y videos de famosas en la plataforma, cuyo propio nombre era una declaración de intenciones. 'Phica' se lee 'fica', como se denomina vulgarmente al órgano genital femenino. Las imágenes de las mujeres eran robadas de los perfiles personales en las redes sociales u obtenidas de sus apariciones en la televisión, como ocurría con las políticas, artistas y profesionales de los medios de comunicación. Luego se alteraban, haciendo zoom sobre los pechos, la entrepierna o el trasero, o directamente se manipulaban con inteligencia artificial para que tuvieran un valor erótico o pornográfico.

«Estoy asqueada»

Entre las víctimas de los usuarios de Phica.net están incluso la primera ministra y su hermana, Arianna Meloni, quien ocupa un alto cargo en Hermanos de Italia, el partido de la jefa de Gobierno. «Estoy asqueada por lo que ha pasado y quiero mostrar mi solidaridad y cercanía a todas las mujeres que han sido ofendidas, insultadas y violadas en su intimidad por los gestores de este foro y por sus usuarios», comentó Giorgia Meloni en una conversación con el diario 'Corriere della Sera'. «Es descorazonador constatar que en 2025 haya todavía quien considere normal y legítimo pisotear la dignidad de una mujer y hacerle insultos sexistas y vulgares, escondiéndose además detrás del anonimato o de un teclado», lamentó la primera ministra, que animó a denunciar de inmediato estos casos ante la Policía Postal.

Pese a que ya hayan sido cerrados tanto Phica.net como el grupo de Facebook 'Mia moglie', muchas víctimas denuncian que el contenido ha sido trasladado a otras plataformas o canales de Internet. La ministra para la Familia y la Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, anunció que se buscarán «instrumentos más eficaces» para luchar contra «esta barbarie del tercer milenio».