Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El grupo donde se compartían las imágenes se abrió hace seis años. Afp

Cierran un grupo de Facebook en Italia donde 32.000 hombres compartían fotos íntimas de sus parejas

La Policía abre una investigación después de que más de 1.000 mujeres denuncien la publicación sin su consentimiento de imágenes privadas

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:55

'Mia moglie' (Mi mujer) era el nombre del grupo de Facebook en el que las más de 32.000 personas que se habían inscrito ... compartían fotos de sus esposas, novias, amantes, hermanas o amigas. Las imágenes, muchas de ellas de contenido íntimo o sexual, se publicaban sin el consentimiento de las mujeres y animando a los usuarios a que realizaran comentarios obscenos. Tras meses de denuncias, no ha sido hasta que los medios de comunicación se han hecho eco de la existencia de este grupo cuando finalmente Facebook se decidió a cerrar el grupo este miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2

    «Parecen estudiantes, pero son ladronas croatas y te revientan el piso en un momento»
  3. 3 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  4. 4

    Repunte de robos de vehículos en el Cinturón para cometer delitos con ellos
  5. 5 La garduña, el segundo animal carnívoro más abundante en Granada: «Puedes verlo en el Salón o el Albaicín»
  6. 6

    Granada ultima el acuerdo con la CHG para subir la compuerta que permitirá renaturalizar el Genil
  7. 7

    Boyé dejará margen pero obliga a buscar otro delantero como poco en el mercado
  8. 8

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  9. 9 Coudet: «He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características»
  10. 10

    Llega a Granada el humo de los incendios que asolan el noroeste de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cierran un grupo de Facebook en Italia donde 32.000 hombres compartían fotos íntimas de sus parejas

Cierran un grupo de Facebook en Italia donde 32.000 hombres compartían fotos íntimas de sus parejas