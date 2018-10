7 bulos sobre la nueva ITV que no deberías creerte Si eres una de esas personas que tienen dudas sobre lo que es cierto y lo que no, con respecto a la información difundida en los últimos meses, aquí te desmentimos 7 bulos A.O. Domingo, 14 octubre 2018, 13:33

La entrada en vigor de la nueva normativa de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y los bulos que desde entonces se han extendido al respecto están confundiendo a los conductores españoles, muchos de los cuales no saben a qué atenerse a la hora de realizar esta revisión obligatoria.

1. No puedo circular si no me han realizado el diagnóstico a bordo (OBD): si el vehículo ha pasado la ITV sí podrá circular. Desde el pasado 10 de septiembre, las estaciones acceden a las centralitas a través de este sistema para analizar las emisiones, la existencia de averías y si se han realizado manipulaciones. No obstante, la aplicación del OBD se hará de forma paulatina, por lo que no todos los vehículos están siendo sometidos a este tipo de prueba.

2. No puedo circular con un coche diésel: esta afirmación es totalmente falsa. La AECA-ITV afirma que no podrán circular los coches diésel que contaminen más allá de la normativa. Obviamente, no todos los vehículos diésel superan este límite. Si bien es cierto que cada coche deberá adaptarse a las restricciones municipales.

3. Puedo retrasar la ITV: no es posible retrasar la fecha, sin embargo, sí puedes adelantarla hasta un mes.

4. No puedo cambiar de estación para una segunda revisión: la nueva normativa establece que si el vehículo debe ser inspeccionado de nuevo, el propietario podrá escoger una estación distinta.

5. Es necesario presentar la factura del taller en la segunda revisión: en el caso de que el vehículo requiera una reparación, la estación solicitará el CIF o la Razón Social del taller, pero no será necesario aportar la factura (aunque sí es recomendable).

6. Los límites de emisiones se han endurecido: los límites no se han modificado, sin embargo, sí se harán controles más exhaustivos mediante el sistema OBD.

7. El cuentakilómetros puede afectar al resultado de la ITV: esto no es nuevo, desde el año 2013 las estaciones anotan los kilómetros y lo añaden al informe. Es obligatorio que los kilómetros estén visibles para evitar incidencias.