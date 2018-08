La nueva normativa de la ITV endurece sus inspecciones: entra en vigor el 10 de septiembre IDEAL A partir de esa fecha las estaciones dispondrán de herramientas de lectura del sistema de diagnóstico electrónico a bordo (OBD) JOSÉ I. CEJUDO Lunes, 6 agosto 2018, 18:16

El pasado 20 de mayo entró en vigor el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre que regulará en los próximos años la Inspección Técnica de Vehículos. Esta nueva normativa, que aplica las directrices europeas, posee entre sus principales novedades la instalación de herramientas de lectura del sistema de diagnóstico electrónico a bordo (OBD) en los ordenadores de las estaciones de ITV, un proceso que se vive estos meses.

Como confirman a IDEAL desde la unidad de relaciones externas de Verficaciones Industriales de Andalucía (VEIASA), «a partir del día 10 de septiembre se inspeccionará a través del OBD el sistema anticontaminación del vehículo». En una nota informativa, se señala que «las anomalías en el sistema de control de emisiones detectadas de esta forma serán calificadas como defecto grave, lo que obligará a la persona usuaria a repararlas».

Los centros de ITV de Granada, que ya están al tanto, admiten que esto puede traducirse como un «endurecimiento». Explican que «la norma cambia y hay que controlar valores que antes no se controlaban, ahora podremos ver averías a las que antes no se podía acceder». Ya que aún no se han actualizado los ordenadores de todas las ITV andaluzas, por ahora los profesionales de la inspección se limitan a comprobar las conexiones OBD en los vehículos, que suelen encontrarse bajo el volante o junto a la caja de cambios según el fabricante o el modelo.

Esta nueva normativa en el control de las revisiones puede afectar a turismos y camiones fabricados a partir de la entrada en vigor de la norma Euro 5 sobre emisiones de enero de 2011, por la que se volvieron obligatorios los filtros de partículas en los motores diésel, y a todos los Euro 6. La normativa no introduce nuevos límites de emisiones ni control sobre nuevos gases nocivos.

VEIASA transmitió a los operadores actuales de ITV que disponen de «un año adicional a partir de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto para adaptar sus instalaciones y equipos a los nuevos requerimientos y obtener su acreditación como organismos de inspección de tercera parte conforme a la Norma ISO 17020, si aún no la tienen».

Desde VEIASA admiten que «el resto de sistemas que se controlan a través del ordenador de abordo (ABS, control de estabilidad o airbag) están pendientes de que se pronuncie el Ministerio de Industria al respecto y lo establezca en el Manual de Procedimientos de Inspección de Estaciones ITV». Otras de las novedades de esta nueva normativa implica que se podrá pasar la ITV hasta un mes antes de la fecha de vencimiento, que el vigor del seguro será obligatorio al pasar la inspección y que los vehículos recibirán la consideración de históricos a partir de los 30 años de su primera matriculación, cuando antes se les otorgaba a partir de 25.