Aviso de la Policía para la ITV: «en noviembre deben pasarla los coches y motos con estas matrículas» Las estaciones de la ITV han endurecido sus exámenes. La Policía Local de Granada recuerda que este mes de noviembre los vehículos con estas matrículas se estrenan en su paso por las estaciones de la ITV Á.L. Viernes, 2 noviembre 2018, 11:14

La circulación de un vehículo requiere que su conductor lo tenga en buen estado. Porque un vehículo en malas condiciones puede ser motivo de multa por parte de las autoridades competentes. Para evitar que eso suceda y que el parque automovilístico español esté deteriorado, todos los vehículos han de pasar por la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). En este mes de noviembre, algunos se estrenan en el pao por las estaciones. ¿Cuáles son?

Según los datos de los que se disponen, este mes han de pasar por la ITV aquellos coches y motos cuyas matrículas estén acabadas en las siguientes letras: HZZ, JBB, JBC, JBD, JBF, JBG, JBH, JBJ, JBK, y JBL. Todos deben pasar por la inspección para poder seguir circulando sin problemas.

No en vano, la Policía Local de Granada recuerda la obligatoriedad de que el vehículo que se conduzca tenga la ITV en vigor porque de no hacerlo, el mismo no puede circular y su propietario se expone a sanciones. De igual modo, cabe tener en cuenta que existen determinados problemas de un vehículo a los que no se les presta atención pero que pueden hacer que la ITV salga negativa

Además, este año se han endurecido las pruebas que pasan todos los vehículos en una ITV y a medio plazo se tendrán en cuenta otros aspectos tan importantes para el medio ambiente como la contaminación que provoquen los motores. Gracias al cambio de normativa en la medición de los gases de los vehículos.