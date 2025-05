Aviso importante a los clientes de CaixaBank por una estafa: «Se ha realizado una transferencia desde su cuenta por 3,000 euros»

C. L. Jueves, 29 de mayo 2025, 12:24 Comenta Compartir

Siguen trascendiendo estafas en nombre de entidades públicas y privadas de renombre. Ahora le ha tocado el turno a CaixaBank. «Se ha realizado una transferencia desde su cuenta por 3,000.OO EUR». Así comienza un SMS que procede supuestamente de la entidad bancaria. Evidentemente, es una estafa.

Este fraude bancario, conocido como smishing, se basa en que los delincuentes suplantan a esta entidad mediante el envío de un SMS con el objetivo de engañar a los usuarios y conseguir sus datos bancarios.

Este tipo de engaño comienza con la llegada de un SMS por parte de los ciberdelincuentes, haciéndose pasar por CaixaBank en el que reflejan una falsa transferencia de 3.000 desde la cuenta del usuario. «CAIXA: Se ha realizado una transferencia desde su cuenta por 3,000.OO EUR, si usted no ha realizado este pago, ingrese a: caixabank-pagos.com».

Al analizar el mensaje se aprecia que no corresponde al sitio oficial del banco, pues contiene claras señales de que no es algo fiable. Según informan desde InfoVeritas, indicios como frases mal construidas, con poco sentido o faltas de ortografía deben alertar a las víctimas. Además que hasta su propio nombre está mal escrito, pues aparece como 'Caixa' y no como 'CaixaBank', que es el real.

Si la víctima pincha en el enlaceserá redirigida a una página web fraudulenta que simula ser su banca online, en este caso. Sobra decir que el sitio no guarda ningún tipo de relación con la página oficial e incluso desde el medio citado aseguran que les salta una alerta de que la página no es segura. De poner lo que se nos pide en la página, los ciberdelincuentes pueden acceder a los datos y, por tanto, a las cuentas bancarias.

Conviene recordar que las entidades bancarias no envían nunca mensajes de este tipo para alertar de accesos no autorizados ni hacen llegar enlaces para entrar a la cuenta. Tampoco lo hacen mediante correos electrónicos ni por teléfono, así que siempre hay que desconfiar.