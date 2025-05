Una panadería de Andalucía tiene que cerrar en plena hora punta por una estafa: «Clonaron mi voz»

C. L. Miércoles, 28 de mayo 2025, 11:47 Comenta Compartir

La sofisticación con la que los estafadores trabajan gracias a las nuevas tecnologías está haciendo que cada vez sea más complicado diferenciar una llamada real de un timo. A los enlaces fraudulentos a través de un mensaje al móvil que pretenden quedarse con los datos personales y bancarios o páginas web copiadas que parecen literalmente como las originalesen correos se suman las llamadas.

Un negocio andaluz ha sido recientemente objeto de una estafa que casi le cuesta muy caro. Una panadería sevillana se ha visto envuelta en un fraude de este tipo basándose en la tecnología más avazada. Los trabajadores de 'La Tahona. La Casa del Pan', ubicada en la avenida de La Buhaira de Sevilla, tuvieron que cerrar el lunes de la semana pasada sus puertas en plena hora punta por una cuestión de seguridad, ya que habían sido víctimas de una estafa por parte de unos individuos que realizaron el timo mediante la Inteligencia Artificial.

Datos bancarios

Según contó su dueño, Salvador Márquez, en redes sociales, los timadores clonaron su voz haciendo creer a sus trabajadores que debían aportar sus datos bancarios, así como dar cuenta del efectivo en la caja del establecimeinto en ese momento. «Ayer intentaron estafarnos, llamaron supuestamente de un ministerio y clonaron mi voz. Supuestamente yo estaba con esta persona del ministerio que conocía bastantes datos de nuestra empresa, y usando mi voz le pedían a mis trabajadores que cerraran la tienda, que dieran información del dinero que había en caja, datos de cuentas bancarias, tarjetas bancarias y demás», relata a sus seguidores.

Afortunadamente, el suceso no fue más allá y consiguieron percatarse del problema una vez cerradas las puertas, por lo que inmediatamente denunciaron el hecho a la Policía Nacional y volvieron a abrir la panadería. «Por suerte, los pillamos y no llegó a ocurrir nada, pero creo que es importante que todos aquellos que tengáis una empresa estéis también en prealerta porque me parece bastante peligroso llegar a este punto con la Inteligencia Artificial», advierte Márquez.