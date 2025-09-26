Aviso de las autoridades sanitarias por el aumento de la peligrosa bacteria 'come carne' en Europa Su tasa de mortalidad entre los afectados es elevada y se transmite a través del consumo de marisco crudo

Una bacteria con consecuencias muy peligrosas acecha a Estados Unidos y cada vez se registran más casos en Europa. Una cuestión de salud que invita a actuar con cautela pero con celeridad. Son varias las personas que han perdido la vida en 2025 en América a causa de una infección por la bacteria Vibrio vulnificus, que en España se conoce bajo el nombre de la bacteria 'come carne'. Advierten que también en Europa la presencia de esta bacteria parece haber aumentado de manera preocupante.

Se trata de una enfermedad con una tasa de mortalidad bastate alta: una de cada cinco personas infectadas. Por eso, una rápida intervención tras contraer la enfermedad es esencial, aunque las autoridades señalan que lo más efectivo es la prevención para poder evitarlo, por ejemplo, poniendo en práctica los consejos de la CDC de Estados Unidos.

Se trata de un microorganismo que se encuentra en aguas cálidas y saladas, y se transmite a través del consumo de marisco crudo, como las ostras. Quienes se infectan con esta bacteria pueden enfrentarse a una septicemia, una respuesta abrumadora del cuerpo ante una infección, lo que hace que el sistema inmunitario del cuerpo ataque a los propios órganos al combatir la infección. Los síntomas más comunes son fiebre, escalofríos y náuseas.

Una vez infectado, conviene buscar ayuda médica cuanto antes porque es una situación de gran riesgo y los casos más extremos pueden provocar shock séptico, que haría que la presión arterial cayera a niveles peligrosos e hiciera que varios órganos pudieran fallar. Es una enfermedad muy grave, con una tasa de mortalidad bastante elevada y que afecta especialmente a algunos grupos de riesgo, como las personas de edad avanzada, inmunocomprometidos, pacientes con función hepática reducida (hepatitis, cirrosis), con una producción insuficiente de ácido gástrico o niveles elevados de hierro en sangre (hemocromatosis).