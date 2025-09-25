Estos son los errores de medicación que hay que evitar según la OMS El fallo puede darse desde la prescripción hasta la toma del medicamento

Sara Bárcena Hernández Granada Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:21

Los errores de medicación son una de las principales causas de lesiones en los sistemas sanitarios de todo el mundo. El coste asociado a estos fallos se ha estimado en casi 36.000 millones de euros anuales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que insiste en que la gran mayoría se pueden evitar.

Uno de los grupos que más probabilidades tiene de sufrir daños por la medicación es el de las personas mayores. No obstante, hay otros campos en los que las tasas también son altas. La OMS apunta en este sentido a la atención quirúrgica, los cuidados intensivos y la medicina de urgencias, por ejemplo.

«Ocurren cuando las deficiencias de los sistemas y/o los factores humanos, como la fatiga, las malas condiciones ambientales o la escasez de personal, afectan a la prescripción, transcripción, dispensación, administración y control, lo que puede provocar daños graves, discapacidad e incluso la muerte», explica la OMS en su página web.

Así es. Los fallos se pueden producir en cualquier momento, desde que el médico prescribe el medicamento hasta que el paciente lo toma. En ese proceso, se incluyen la preparación, la dispensación en farmacia, la administración e incluso el registro del consumo.

La OMS subraya que «la seguridad del paciente es responsabilidad de todos y un compromiso de los profesionales, pero también del paciente, su cuidador y entorno». En este contexto, explica qué pueden hacer unos y otros para evitar posibles daños.

¿Qué debe hacer el profesional de la salud?

Confirmar que son correctos: Paciente

Medicamento

Dosis

Vía de administración

Hora

Información dada al paciente

Registro de la toma-administración

«El profesional puede adaptar la explicación y las indicaciones para la toma del medicamento. Acompañarlo por escrito también es conveniente», señala la Organización Mundial de la Salud. Hay que dedicarle tiempo al paciente para que entienda la pauta establecida y no se vaya a casa con dudas.

¿Qué puedes hacer como paciente/cuidador?

Prestar atención y actuar si es necesario: Asegúrate de ser identificado correctamente al recibir la medicación.

Participa en las decisiones sobre tu tratamiento, sigue las instrucciones recibidas y pregunta cualquier duda a tu profesional sanitario.

Revisa el prospecto que está en la caja, o pide que alguien de confianza lo haga por ti, como el cuidador.

Lleva un control de toda tu medicación (la que ha sido prescrita y la que hemos adquirido por iniciativa propia). Informa de ello, mostrando las cajas.

En caso de polimedicación hay mayor riesgo de interacciones y otros problemas. No pretendas sobremedicarte.

Asegúrate de comprender los cambios de medicación o del fabricante.

La OMS recuerda que el farmacéutico puede facilitar la medicación del paciente a través de un sistema personalizado de dosificación que «reduce las posibilidades de error de medicación». En caso de sospechar efectos adversos o detectar cualquier fallo de medicación, debe notificarse lo antes posible al médico, enfermero o farmacéutico de referencia o a través del sistema andaluz de farmacovigilancia.

