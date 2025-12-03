Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME) trabajan en el rastreo de la 'zona cero' del brote de peste porcina africana. Efe

Los agentes rurales hallan medio centenar de jabalíes muertos en la zona afectada de Barcelona

Hasta la fecha, no ha aparecido ningún cadáver fuera del perímetro del brote de la peste porcina africana

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:13

Medio centenar de jabalíes han aparecido muertos entre el viernes pasado y este miércoles, en la primera semana desde que estalló el brote de la ... peste porcina africana en Barcelona. Todos los ejemplares sin vida han sido hallado en la zona cero del brote, situado en el entorno de Cerdanyola del Vallès, en un área de seis kilómetros de radio. Los laboratorios aún tienen que confirmar la causa del fallecimiento de estos animales, pues de momento la cifra oficial de jabalíes muertos por la peste porcina africana se eleva a nueve.

