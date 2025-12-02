La crisis porcina provocará un desplome de los precios de la carne si el virus llega a las granjas Hay en riesgo 3.700 millones en exportaciones fuera de la UE al ser España el primer productor de carne de porcino, aunque desde el sector dicen que la alarma sanitaria no está justificada

«El mayor peligro es si se contagia la peste a cerdos de granja y haya que comenzar a realizar sacrificios, como ha ocurrido con la gripe aviar». Es una posibilidad remota, pero la peste porcina que acecha Cataluña desde hace unos días y que ha llevado incluso a desplegar a la UME para encontrar jabalíes contagiados podría provocar el cierre de los mercados de exportación y una crisis de comercio mundial. «Si esto ocurre podría sobrar carne -al tener que sacrificar a los animales y vender todo en el mercado nacional- y el precio se hundiría automáticamente», explican fuentes del sector ganadero consultados por este periódico.

Es decir, la alarma que se está generando a nivel sanitario «no está muy justificada», ya que el consumo de carne de cerdo o jabalí «no supone ningún riesgo para los humanos», según aseguran los expertos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recordó este martes en un comunicado que la peste porcina no es zoonótica, es decir, no se transmite a las personas ni por contacto con animales contagiados, ni por ingesta de carne o derivados. Por ello, la única alarma es a nivel económico en caso de que el virus llegue a las granjas, «aunque se considera improbable por las estrictas medidas de bioseguridad vigentes».

Datos facilitados por UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) revelan que la producción total en 2024 fue de 4,9 millones de toneladas de carne, con un aumento del 1,8% respecto al año anterior. De esta forma, España se consolidó como primer productor de carne de porcino de la Unión Europea y tercero del mundo, solo por detrás de China y EE UU.

La demanda nacional es fuerte, pero las exportaciones suponen la gran baza de este sector, con más de la mitad de la producción anual (2,76 millones de toneladas) vendidas fuera de nuestras fronteras, 1,5 millones de toneladas a la UE y 1,22 millones de toneladas a terceros países. Este gran comercio exterior le supone al sector unos ingresos que rozaron los 8.100 millones de euros en 2024. Sin embargo, los precios del producto porcino continúan a la baja, por lo que una nueva crisis en el sector sería muy difícil de afrontar para muchas explotaciones ganaderas. Si hace solo unos días se situaban por alrededor de los 1,8 euros/kg, este lunes las juntas de precio de porcino de Mercolleida, la lonja de referencia en España, concluyeron en una reunión extraordinaria que bajaban el precio del kilo de cerdo vivo cebado hasta los 1,21 euros/kg.

Así, en el peor escenario, podrían establecerse restricciones comerciales internacionales a la exportación de los derivados del cerdo desde alguna región de nuestro país, lo que podrían provocar una bajada del precio de la carne de cerdo en España, por tener que asumir aquí el consumo de la que no se vende fuera. En un sector, el de la carne de cerdo, con precios ya muy contenidos en lo que va de año, y hundiría más las cuentas de los ganaderos.

El perímetro del brote está completamente acotado a 6 kilómetros, por lo que el riesgo de contagio a animales de granja es bajo, y por tanto las consecuencias negativas a nivel económico también. En cifras, el sector porcino es el más importante del agroalimentario español, con Aragón, Cataluña, Castilla y león, Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha como las comunidades donde está localizada la producción.

