2025, «otro año altamente letal» para el periodismo, con 111 asesinados

Este 2025 que ve ya próximo su fin ha sido «otro año altamente letal» para los profesionales de la información. Lo dicen las estadística y ... lo refrendan tristemente sus propias organizaciones. En este caso, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha cifrado en 111 los actores del periodismo asesinados a lo largo del presente ejercicio, de lo que el 46% perdieron la vida dentro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva militar israelí contra el enclave palestino.

El informe anual sobre periodistas y profesionales de los medios asesinados anualmente, publicado este martes en vísperas del Día de los Derechos Humanos, pone el foco en un problema que, por tercer año consecutivo, afecta especialmente a la región de Oriente Próximo. «Con 69 periodistas asesinados, incluidos 51 en Palestina, la región de Oriente Próximo y el mundo árabe ha representado el 62% de todos los profesionales de medios asesinados a nivel mundial», un «macabro récord».

Yemen ocupa el segundo lugar en esta lista documentada y publicada por la FIP –señala Europa Press-, con trece muertes, seguido de Ucrania, con ocho. Por su parte, Sudán ha registrado seis; India, cuatro; y varios países, como Filipinas, México, Perú y Pakistán, han perdido a tres periodistas cada uno.

En Asia-Pacífico, se han registrado un total 15 periodistas asesinados. Pero, además, destaca por ser la región en la que más reporteros hay encarcelados por su trabajo: 277, de los cuales 143 están entre rejas en China, que «sigue siendo la cárcel más grande del mundo para profesionales de los medios de comunicación».

Europa, muertes al alza

De otra parte, en el territorio europeo ha habido diez asesinatos y es la tercera vez en los últimos años que registra un número tan elevado de periodistas muertos por acciones violentas. Primero fue en 2015 con la masacre por parte de terrorista islámicos de la revista Charlie Hebdo en París, y luego, siete años después, tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

En África, nueve trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados este año, y «una vez más» Sudán ha sido «el epicentro de los asesinatos de periodistas en la región, con seis de las muertes». Por su parte, América ha registrado ocho asesinatos, lista que encabezan México y Perú.

Para la FIP, estas cifras ponen de relieve la concentración del peligro en las zonas de conflicto, a la vez que subrayan la necesidad de reforzar la protección de los profesionales de los medios de comunicación y también de llevar ante la justicia a quienes matan periodistas.

Desde el lanzamiento de la lista anual de periodistas asesinados, la FIP ha registrado más de 3.150 muertes en todo el mundo, un promedio de 91 muertes al año, y 859 en los últimos años. En 2024, la FIP documentó 122 muertes.