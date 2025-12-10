Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Protesta en Barcelona contra el asesinato de periodistas en Gaza. E. P.

2025, «otro año altamente letal» para el periodismo, con 111 asesinados

La FIP afirma que casi la mitad de esos profesionales murieron en Gaza y llegan al 62% si se suma todo el mundo árabe

R. C.

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 00:54

Este 2025 que ve ya próximo su fin ha sido «otro año altamente letal» para los profesionales de la información. Lo dicen las estadística y ... lo refrendan tristemente sus propias organizaciones. En este caso, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha cifrado en 111 los actores del periodismo asesinados a lo largo del presente ejercicio, de lo que el 46% perdieron la vida dentro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva militar israelí contra el enclave palestino.

