Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Edificio del Banco de España. Ideal

Advertencia del Banco de España: esto pasa con el dinero en algunas cuentas conjuntas

El banco central nacional detalla lo que sucede con el saldo de una cuenta bancaria cuando muere uno de los titulares de la misma

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:46

Comenta

En España es bastante habitual tener cuentas bancarias conjuntas para pagar gastos como la hipoteca o suministros, así como para ahorrar. Cuenta con más de ... un titular que aúnan en un mismo lugar el dinero, o parte de él, de quienes la poseen. Sin embargo, pese a que son cuentas bastante populares en nuestro país, la mayoría de ciudadanos desconoce qué sucede si uno de los titulares de la cuenta conjunta fallece.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  3. 3 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  4. 4 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  5. 5

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  8. 8

    Luca Zidane revive sus fantasma
  9. 9

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya
  10. 10 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Advertencia del Banco de España: esto pasa con el dinero en algunas cuentas conjuntas

Advertencia del Banco de España: esto pasa con el dinero en algunas cuentas conjuntas