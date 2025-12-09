Advertencia del Banco de España: esto pasa con el dinero en algunas cuentas conjuntas

En España es bastante habitual tener cuentas bancarias conjuntas para pagar gastos como la hipoteca o suministros, así como para ahorrar. Cuenta con más de ... un titular que aúnan en un mismo lugar el dinero, o parte de él, de quienes la poseen. Sin embargo, pese a que son cuentas bastante populares en nuestro país, la mayoría de ciudadanos desconoce qué sucede si uno de los titulares de la cuenta conjunta fallece.

Y para que no existan dudas al respecto, el Banco de España ha advertido de qué sucede en este tipo de situaciones. Según aclaran, en una cuenta conjunta los titulares deben actuar de forma consensuada. Y si uno de ellos muere, el saldo deja de estar plenamente disponible para el otro. ¿El motivo? Que una parte se considera integrada en la herencia del fallecido, por lo que queda sometida a las normas sucesorias.

De este modo, los bancos pueden bloquear de forma total o parcial los fondos hasta identificar a los herederos y que estos autoricen el movimiento del dinero. Y hasta que eso suceda, el otro titular no podrá retirar libremente el dinero ni sacar efectivo como lo hacía hasta ese momento. En cuanto a los pagos domiciliados y los ya ordenados, se seguirán cargando con normalidad salvo que exista oposición por parte de los herederos o una resolución judicial para frenarlos.

Cuentas conjuntas y cuentas indistintas

Por otra parte, el Banco de España explica que no todas las cuentas con varios titulares son iguales. De hecho, diferencia dos tipos: las conjuntas y las indistintas. En las conjuntas se requiere la firma de todos los titulares para operar, mientras que en las indistintas cualquiera puede realizar operaciones por separado. En estas últimas, aunque la parte del fallecido pase a la herencia, se suele permitir seguir operando con la cuenta bancaria.

En caso de que se produzca el fallecimiento de un titular, los pasos habituales para proceder son los siguientes:

• Comunicar al banco el fallecimiento.

• Presentar la documentación que identifique a los herederos y acredite sus derechos.

• Seguir las instrucciones de la entidad para desbloquear el dinero.