Anas al-Sharif en una de sus últimas retransmisiones desde Gaza City. AFP

Israel mata a cinco periodistas, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera, en Gaza City

Un dron armado destruyó la tienda de campaña donde trabajaban y se alojaban los reporteros mientras el ejército le acusa de pertenecer a una célula de Hamás

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:16

Un bombardeo israelí asesinó en la noche de este domingo a cinco periodistas en un campamento situado en los aledaños del hospital de Gaza City. ... En el ataque murieron cuatro reporteros de la cadena Al Jazeera, uno de los cuales, Anas al-Sharif, fue señalado por el ejército hebreo como militante de Hamás. La compañía ha asegurado que las acusaciones eran «inventadas». El pasado julio, el Comité para la Protección de los Periodistas declaró que estaba «profundamente preocupado» por Al-Sharif y que su vida podia correr peligro tras la «campaña de descrédito» de las fuerzas armadas israelíes. El corresponsal había informado repetidamente sobre la hambruna en Gaza.

