Sierra Nevada recibe sus primeras nieves tras el verano por la borrasca Alice Los copos cayeron por encima de los 3.000 metros de altitud durante las jornadas del jueves y el viernes

Diego Callejón Sábado, 11 de octubre 2025, 11:54

Desde la cuenta oficial de Sierra Nevada en Instagram han compartido cuatro imágenes de las primeras nieves en la zona tras la temporada de verano. La responsable es la borrasca Alice, que ha dejado fuertes precipitaciones en la provincia, con más de una decena de incidencias, además de nieve en cotas altas de la estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada. Son nieves por encima de los 3.000 metros de altitud que cayeron durante las jornadas del jueves y el viernes.

De acuerdo con Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza, fue en el entorno de las pistas del área Veleta donde cayeron las primeras nieves el pasado jueves.