La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada La lluvia obliga a cortar la carretera A-92 en dirección a la capital a la altura de Láchar

Pepe Moreno Granada Viernes, 10 de octubre 2025, 20:26 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

La dana Alice ha vuelto a golpear con fuerza la provincia de Granada. La lluvia ha anegado este viernes calles, carreteras y viviendas en varios municipios. La zona en la que más problemas se han registrado es en las pedanías de Casanueva y Zujaira, en Pinos Puente. Debido a la lluvia que ha caído, las ramblas se han desbordado y se han inundado varias calles, lo que ha provocado que el agua llegue a distintas viviendas, bajos y garajes. Aquí, la N-432 presenta bastante acumulación de agua, lo que hace peligrosa la circulación.

MÁS INFORMACIÓN Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada

Debido a la lluvia, la carretera A-92 ha tenido que ser cortada al tráfico a la altura de Láchar, en el kilómetro 218, en dirección Granada, por la presencia de balsas de agua. La interrupción de la circulación genera retenciones de más de tres kilómetros en ambos sentidos.

El 112 también ha recibido avisos por desprendimientos y movimientos de tierras en la GR-3201, en Pinos Genil, en la A-338, a su paso por Arenas del Rey y en Purullena y en Baza.