La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
La lluvia obliga a cortar la carretera A-92 en dirección a la capital a la altura de Láchar
Granada
Viernes, 10 de octubre 2025, 20:26
La dana Alice ha vuelto a golpear con fuerza la provincia de Granada. La lluvia ha anegado este viernes calles, carreteras y viviendas en varios municipios. La zona en la que más problemas se han registrado es en las pedanías de Casanueva y Zujaira, en Pinos Puente. Debido a la lluvia que ha caído, las ramblas se han desbordado y se han inundado varias calles, lo que ha provocado que el agua llegue a distintas viviendas, bajos y garajes. Aquí, la N-432 presenta bastante acumulación de agua, lo que hace peligrosa la circulación.
Debido a la lluvia, la carretera A-92 ha tenido que ser cortada al tráfico a la altura de Láchar, en el kilómetro 218, en dirección Granada, por la presencia de balsas de agua. La interrupción de la circulación genera retenciones de más de tres kilómetros en ambos sentidos.
El 112 también ha recibido avisos por desprendimientos y movimientos de tierras en la GR-3201, en Pinos Genil, en la A-338, a su paso por Arenas del Rey y en Purullena y en Baza.