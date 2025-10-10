Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inundaciones en Casanueva, Pinos Puente.
Inundaciones en Casanueva, Pinos Puente. IDEAL

La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada

La lluvia obliga a cortar la carretera A-92 en dirección a la capital a la altura de Láchar

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:26

Comenta

La dana Alice ha vuelto a golpear con fuerza la provincia de Granada. La lluvia ha anegado este viernes calles, carreteras y viviendas en varios municipios. La zona en la que más problemas se han registrado es en las pedanías de Casanueva y Zujaira, en Pinos Puente. Debido a la lluvia que ha caído, las ramblas se han desbordado y se han inundado varias calles, lo que ha provocado que el agua llegue a distintas viviendas, bajos y garajes. Aquí, la N-432 presenta bastante acumulación de agua, lo que hace peligrosa la circulación.

MÁS INFORMACIÓN

Debido a la lluvia, la carretera A-92 ha tenido que ser cortada al tráfico a la altura de Láchar, en el kilómetro 218, en dirección Granada, por la presencia de balsas de agua. La interrupción de la circulación genera retenciones de más de tres kilómetros en ambos sentidos.

El 112 también ha recibido avisos por desprendimientos y movimientos de tierras en la GR-3201, en Pinos Genil, en la A-338, a su paso por Arenas del Rey y en Purullena y en Baza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  3. 3 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  4. 4 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  5. 5 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  6. 6

    Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro
  7. 7 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  8. 8

    Un equipo de Granada descubre una terapia prometedora contra el cáncer de pulmón
  9. 9 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  10. 10

    Gegsa declara desierta la concesión de Los Cármenes tres meses después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada