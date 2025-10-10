Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada Bomberos de Granada han tenido que excarcelar al conductor tras impactar con la mediana y volcar

Pepe Moreno Granada Viernes, 10 de octubre 2025, 17:37

Un hombre ha resultado herido grave tras chocar de forma frontal contra una mediana, un muro y volcar su vehículo. Ha ocurido sobre las 16.00 horas en la carretera A-92G, en el kilómetro 7, dirección Granada.

El accidente habría sucedido tras salirse de la vía y acabar empotrado contra la fachada de un desguace que hay junto a la mencionada vía. Según informa el servicio de emergencias 112 Andalucía, testigos de lo ocurrido han informado que el hombre se encontraba grave tras perder el control de su coche, un modelo deportivo.

Bomberos de Granada han conseguido excarcelar al varón tras el violento impacto. También se ha desplazado hasta la zona Guardia Civil de Tráfico, ya que se han generado importantes retenciones en dirección a la capital. Los servicios sanitarios han atendido al herido tras ser liberado.